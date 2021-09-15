Çukurca da ‘İlköğretim Haftası’ etkinliği düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘İlköğretim Haftası’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

‘İlköğretim Haftası’ nedeniyle Çukurca Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda hazırlanan programa Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Kurt, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini belirtti. 2 yıla yakındır salgın nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığını belirten Kaymakam Kurt, temennilerinin hiç kesintiye uğramadan ve yüz yüze bu eğitim öğretim yılını tamamlamak olduğunu belirterek milli eğitim camiasına başarılar diledi.

Kaymakam Kurt ve beraberindekiler daha sonra okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

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