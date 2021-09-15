Çukurca’ya yeni su deposu

– Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin su ihtiyacın giderilmesine yönelik yeni su deposu inşasına başlanıldı.

Çukurca Belediyesi tarafından ilçesinde hızla artan nüfus artışına cevap olabilmesi için vatandaşların su ihtiyacın giderilmesine yönelik yeni su deposu inşasına başlanıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede artan nüfus artışından dolayı son zamanlar Emirşaban Mahalle’nde su tüketimi 2 kart artarak devam ettiğini ifade ederek, “Emirşaban Mahallesi ilçemizin en büyük mahallesi olmasıyla beraber belediye olarak kendi öz kaynaklarını kullanarak sorununun giderilmesi amacıyla 'Sere Kaniye' mevkiinde yeni su deposu yapım çalışması başlatmış bulunmaktayız. Hızla en yakın sürede faaliyete girmesini planladığımız su deposu ilçede bulunan vatandaşlarımızın hizmetine sunarak ihtiyaçlarına cevap olmayı planlamaktayız. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız bahçe sulamalarının içme suyundan almamaları yönünde hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.

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