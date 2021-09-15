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Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

– Hakkari'de çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı

– Hakkari’de çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleşti. Acil çağrı hizmetlerinin Hakkari'de daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Akbıyık, “112 Çağrı Merkezi; bilindiği gibi ‘155’, ‘156’, ‘112’ ve ‘177’ gibi kurumların çağrı merkezlerinin toplandığı yerdir. Olaylara daha koordineli, daha hızlı müdahale ediyoruz. Aynı zamanda güvenlik merkezimizde burada var. Bu toplantı ile onlarda gerekli koordinasyon, eksikleri konuları tek tek arkadaşlarla görüşüp, tedbirlerimizi alacağız” dedi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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