Vali Akbıyık, Kur’an kurslarını ziyaret etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kur’an kurslarını ziyaret ederek müftülük yetkililerinden bilgi aldı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit ile birlikte Merzan Mahallesi'nde bulunan Lale Hatun Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Burada cami inşaatı hakkında müftülük yetkililerinden bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra Biçer Mahallesi'nde bulunan Hatice Otlu Bayan Kur’an Kursu'nu ziyaret etti. Kur’an kursunu dolaşan Vali Akbıyık, öğrencilerle sohbet edip hikaye kitapları hediye etti.

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