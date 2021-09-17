Yüksekova’da etkisini sürdüren kuraklık çobanları da vurdu

– Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkili olunca çobanlar sürülerini otlatmak için sıkıntı yaşıyorlar.

Küresel ısınmanın verdiği etkiyle tüm Türkiye’de olduğu Yüksekova ilçesi de etkilendi. Bölgede özellikle yağışların az olması ve sert rüzgarlar, toz yem bitkilerinin gelişmemesine sebep oldu. Kuraklığın etkisi gün geçtikçe daha da belirgin hale gelmesiyle yaşanan kuraklıktan dolayı Yüksekovalı çobanlar, meralarda otlar yetişmeyince hayvanları doyurabilmekte güçlük çektiklerini dile getirdiler. Yıllardır ilçede çobanlık yapanlar da yemin azlığından, kuraklığın kendilerini etkilediğini söylediler. Çobanlık yapan Akif Ömgün, ’’Her yerde olduğu gibi kuraklık Yüksekova’da da kendini gösteriyor. Eski senelere göre suların ve otların azaldığını görebiliyoruz. Bizde hayvanları tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde otlatmaya çalışıyoruz. Bizde artık kışa yakın olmasıyla değişik yerlerde otlatıyoruz. Bu sene öyle yağmurlar da hiç yağmadı. Kuraklık ülkemizde son bulur İnşallah” dedi.

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