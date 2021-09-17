Hakkari'de sokak hayvanlarına sakatat bırakıldı

Hakkari'de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına sakatat bırakıldı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, HakkariVan karayolu Erziki mevkii ile kentin birçok noktasına kasaplardan sakatat ve fırınlardan toplanan bayat ekmek bırakıldı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. HakkariVan karayolu ile ÇukurcaHakkari karayolunda bulunan can dostlara yiyecek bıraktık. Temennimiz odur ki, bütün insanlar duyarlı olsun, sokaktaki hayvanları unutmasın. Beslenme çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.