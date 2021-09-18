Şehit uzman çavuş, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde mevzi tahkimatı yaptığı sırada basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde 'PençeYıldırım' harekatı kapsamında, Maydan Üs Bölgesi'nde mevzi tahkimatı yaparken basma düzenekli EYP'nin inifilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Solak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ile Mustafa Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurbay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Karadeniz, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından da öz geçmişi okundu. Duaların ardından Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Muş'a gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-09-18 09:47:25



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