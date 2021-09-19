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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de şehit ve gazi yakınlarının onuruna yemek verildi

İHA

Hakkari’de şehit ve gazi yakınlarının onuruna yemek verildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazi ve şehit yakınlarının onuruna yemek verildi.
Orduevinde verilen program Kuranı Kerim tilaveti ve duaların okuması ile başladı. Programda konuşan Vali Akbıyık, "Türkiye’de en çok şehit veren il Hakkari’dir, 3 bin 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Buranın her karış toprağı şehit ve gazi kanlarıyla sulanmıştır" dedi.
Vali Akbıyık, şehit ve gazi yakınlarının masalarını tek tek gezerek kendileri ile bir süre sohbet etti.
Programa, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova 3.Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kuram amirleri Orduevinde şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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