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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Kaya’dan Kore gazisine ziyaret

İHA

Müdür Kaya’dan Kore gazisine ziyaret

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Kore Gazisi Yusuf Kaya’yı evinde ziyaret etti.
Müdür Kaya, Gaziler Günü’nde gazileri ziyaret ettiklerini, onların sorunlarını dinlediklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kaya, “Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük bir fedakârlık örneği gösteren şehitlerimiz ve gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin en kıymetli simgeleridir.
İl Müdürü Kaya ve İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, çeşitli hediyeler sundukları gazi ve gazi ailelerine Bakan Derya Yanık ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın selamlarını iletti.
Gazi ve gazi aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.
Öte yandan, kurum elemanları tüm gazileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

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