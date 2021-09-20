Hakkari'de öğrencilerin yurt sorunu ele alındı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkalığından üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundan yapılan toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, üniversitelerin açılması ile kentte yaklaşık 3 bin öğrencinin olduğunu söyledi. Öğrencilerin her türlü problemini ilgili yetkililer ve rektörle konuşacaklarını belirten Akbıyık, “Üniversite öğrencilerimizin iki yıl aradan sonra tekrar geri gelmeleri vesilesi ile bazı tedbirleri tek tek istişare edeceğiz. Gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde misafir etmek ve daha iyi eğitim alabilmeleri için her türlü imkanı ve fırsatı onlara sunmak için bu toplantıyı yapıyoruz” dedi.

Toplantıya Vali Yardımları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

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