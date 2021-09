Hakkari Belediyesinden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliği

Hakkari Belediyesi her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Hastane Kavşağı’ndan Medeni Sancar Kavşağı’na kadar ki alan yaya ve bisiklet yolu olarak trafiğe kapatıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile sporcular katıldı.

Bisikletle Medeni Sancar Caddesi’nden Hastane Kavşağı’na doğru bisiklet turu yapan Vali Yardımcısı Kasımoğlu’na Zibek ve Yıldırım da eşlik etti. Etkinliğin ardından vali yardımcısı ve beraberindekiler sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Hakkari Belediyesi yetkilileri, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlandığı gibi Hakkari’de de etkinlikler düzenlediğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.