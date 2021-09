Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

Hakkari’de Yüksekova ilçesinde bir grup dağcı, Karadağ zirvesinde yürüyüş yaptıkları sıra bölgede mahsur kalan bir oğlağı sırtlarına alarak 15 kilometre taşıyıp sahibine teslim ettiler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari ve ilçelerini karış karış gezerek tanıtmaya devam ediyor. Dağcıların bu haftaki rotaları Berçelan yaylasının Karadağ zirvesi oldu. Berçelan’ın dağlık alanlarını gezdikleri sırada, sürüden ayrılıp dağlık alanda kaybolan bir oğlağa rastladılar. Oğlak, mahsur kaldığı yerden alınarak uzun süre sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel Ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Bu hafta derneği olarak yaptığımız doğa yürüyüşümüz ve Berçelan yaylası ziyaretimizde ilginç bir olayla karşıladık. 27 kişi ekiple Karadağ zirvesinin arkada taraflarında keşif yapmak amacıyla altı kişi bir ekiple gittik. Kayalıklardan inerken uzaktan bir ses duyduk o sese odaklandık. Sesin olduğu tarafa yöneldik. Sese yaklaştığımızda sarp dağ eteklerinde, kayalıklar arasında küçük kaya oyuğuna sıkışmış halde bir oğlak gördük. Sanırım sürü buradan geçerken oğlak buraya düşmüş. Tahminen üç günlük bir süre zarfı burada mahsur kalmış. Biz de oğlağın burada yabani hayvanlara yem olmaması için oradan çıkardık. Oğlak hem çok açtı hem de çok susuzdu. Oğlağı oradan çıkardıktan sonra hemen suya yöneldi doya doya içti. Ekip arkadaşlarımız arasında veteriner hekim vardı. Oğlağı muayene ettikten sonra yaklaşık 15 kilometre omuzlarımızda taşıyarak aşağı indirip göçerin olduğu yaylalara götürdük. Koyun sürüsü bulunan 3 yaylayı gezdikten sonra dördüncü yaylada 4 oğlağı ve 5 keçisi olan bir vatandaşındı. Tek geçim kaynağı o keçiler olan yaşlı adama teslim ettik” dedi.

Oğlağı yerinde muayene yaptıklarını belirten veteriner hekim Kekim Kaçan, ’’Rutin olarak her hafta bölgede ki dağlarda trekking yapıyoruz. Hemen hemen her hafta farklı bir yabani hayvanla karşılaşıyoruz. Ancak dağ başında günlerdir tek başına hayatta kalmayı başarmış bir oğlak İlk defa karşılaştık. Oğlağı ilk gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü yakınlarda hiç sürü yoktu. En yakın sürü 1015 kilometre uzaklıktaydı. Oğlağı hemen yakaladık. Bir veteriner hekim olarak keçinin ön muayenesini yaptım. Çok şükür ki gayet sağlıklıydı. Biliyorsunuz keçi inatçı bir hayvan boynunda iple peşimizden gelmesi imkânsızdı. Bizde arkadaşlarla dönüşümlü olarak oğlağı sırtımıza alıp güvenli bir şekilde sürüye yetiştirdik. Tabii bu durum bizleri de mutlu etti’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.