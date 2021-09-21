Yüksekova kırsalında sığınak ele geçirildi Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ KAMIŞLI10 operasyonu kapsamında; 20.09.2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta; 4 adet el bombası, 2 adet AK47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Gövdesi, 93 adet AK47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 18 adet AK47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 24 adet Uçaksavar Mühimmatı, 1 adet Doçka Mühimmatı, 7 adet Bixi Mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet jeneratör, 16 adet hilti ucu, 1 adet balta, 1 adet kazma, 1 adet kerpeten, 1 adet testere, 2 adet kütüklük, 4 top kablo ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.