Yüksekova'da bilim şenliği

"TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında, "Yüksekova Bilim Armonisi" adıyla bilim şenliği açılışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4007 destekli, Yüksekova Bilim Armonisi açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bilim şenliğine Yüksekova Kaymakamı Resul Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “TÜBİTAK projeleri, öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak, üretken, bilimsel ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine ortam hazırlayarak onların geleceklerine önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda fikirlerini ifade edebildikleri evrensel bir bilim ortamı sunuyor. Bu bilim ortamında araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmasının coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Oldukça zorlu bir yazım sürecinin ardından projelerimizin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi bizim için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Bu sevincimizin katlanması ise bu projemizin, Türkiye geneli kabul edilen 53 proje içerisinde 1. olarak ön plana çıkmış olmasıdır. 5 gün süresince bilişim, çevre bilinci oluşturma, tasarım, el becerisi, mühendislik, fen bilimleri, sanatsal etkinlikler gibi birçok konuyu içeren 160 atölye ve 40 öğretmenle birlikte eğlenceli ve bilimsel kazanımlar elde edilmesini amaçlamaktayız. Yüksekova Bilim Armonisi de, alanlarında toplamda 14 konferans ve söyleşi çalışması gerçekleştirilecek. Şimdiden verecekleri destekler için birbirinden kıymetli öğretim üyelerimize ve bilim şenliğimizin hazırlanmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akabinde, açılış kurdelesi kesilerek atölyeler gezildi. Özellikle, bilim şenliğindeki simülasyon atölyesi, ziyaretçilerde sanal pilot hissi oluşturarak keyifli bir deneyim sunuyor. 5 gün sürecek olan Yüksekova Bilim Armonisi Şenliği'nde; Hakkari Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur tarafından ‘Teknolojinin Meslek Seçimindeki Yeri’, Öğretim Görevlisi Sibel Canan tarafından ‘Doğa Eğitimi’, Öğretim Görevlisi Gülçin Kaya tarafından ‘Drama Eğitici Eğitimi’, Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Nurettin Mengeş tarafından ‘Teknolojinin Meslek Seçimindeki Yeri’, Öğretim Görevlisi Özgür Ozan Tanrıkut tarafından ‘Ağız ve Diş Sağlığı’, Dr. Diyar Canan tarafından ‘Pandemi Dönemi El Hijyeni ve Bağışıklık Sistemi’ hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

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