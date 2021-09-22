Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

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İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay görevine başladı.

Kaymakamlar kararnamesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in yerine atanan Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay ilçeye geldi. Şemdinli Hükümet Konağının bahçesinde yapılan karşılama törenine, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kaymakam Tugay, daha sonra makama geçti.

Kaymakam Tugay, makamında protokol üyeleri ve kurum amirleri ile bir süre sohbet etti.

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