Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

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Hakkari Belediyesi 20202023 yılı Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı Halife Devriş Mahallesi M. Übeydullah Caddesi asfalta kavuşturuldu. Hakkari’nin birçok mahallesinde altyapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yollar tek tek asfaltlanıyor.

Çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinleri ise kısa sürede yollarını asfaltlayan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, doğalgaz çalışmalarının bitirildiği mahalle yollarında kademeli olarak asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

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