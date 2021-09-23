Bakan Soylu: Yüksekova'da 566 kilo eroin ele geçirildi (2)



VALİLİK: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ele geçirilen 566 kilo eroinle ilgili Hakkari Valiliği, açıklama yaptı. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22.09.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bir bölgeye yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı şeklinde bilgiler alınması üzerine yapılan kontrol ve arama çalışması esnasında, Çuvallar içerisinde 566.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-09-23 12:29:53



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