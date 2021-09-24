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VEDAŞ’tan Yüksekova ilçesine 4,5 milyon liralık yeni dağıtım merkezi

İHA

VEDAŞ’tan Yüksekova ilçesine 4,5 milyon liralık yeni dağıtım merkezi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinin enerji altyapısını güçlendirmek için gerçekleştirdiği yatırım çalışmaları kapsamında ilçeye yeni bir dağıtım merkezi kuruyor.
VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü, yeni dağıtım merkezinin hayata geçmesiyle birlikte; şehir şebekesinin yükü hafifleyecek, enerji kalitesi artarken kesinti süre ve sıklığı düşecek, tesis edilen ana ve yedek hatlar arasında ring yapılarak olası arıza durumlarında elektrik kesintisi yaşanan bölge alternatif hatlarla kısa sürede enerjilendirilebilecek. Ekim ayının sonuna kadar yeni dağıtım merkezinin faaliyete geçeceğini belirten İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz; “İlimizin genelinde tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla yatırım projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yüksekova ilçemizde yaşayan halkımıza sunduğumuz hizmeti daha da iyileştirebilmek amacıyla yaklaşık 4,5 milyon TL bedelle yeni bir dağıtım merkezi tesis ediyoruz. Dağıtım merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizin enerji kalitesi artacak, kesinti süre ve sıklığı düşecek aynı zamanda olası bir arıza durumunda alternatif hatlarımızla kesinti yaşanan bölgeyi çok kısa sürede yeniden enerjilendirebileceğiz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetimizi daha da artırmak için teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımıza devam ediyor, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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