Vali Akbıyık’tan aşı çağrısı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Caddesi’ni dolaşan Vali İdris Akbıyık, burada bulunan Covid19 Aşı Uygulama Noktasını ziyaret ederek, kentte devam eden aşı çalışmaları hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Vali Akbıyık, ülke genelinde olduğu gibi Hakkari’de de Covid19 ile mücadelede aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Pandemi ile mücadelenin en etkili silahının aşı olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Aşının yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edin. Tedbirleri elden bırakmayın, aşınızı mutlaka olun” dedi.

Çarşı esnafını dolaşan Vali İdris Akbıyık, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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