Şemdinli Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Altınsu köyüne ait kanalizasyon boru hattı, Kaya Halı Saha bölgesine kadar döşenmiş. Alınan 3 bin metrelik kanalizasyon boruları, bugün elimize ulaştı. İnşallah en kısa sürede Kaya Halı Saha bölgesinde tamamlanan kanalizasyon hattını, kendi imkanlarımızla kentin kanalizasyon hattı ile birleştireceğiz. Böylece o bölge şimdiye kadar olan kötü kokulardan temizlenecek ve mahalle sakinlerimiz rahat bir nefes alacaktır” dedi.

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