Çukurca’da Kur’an Kursu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 46 yaş arası Kur’an Kursu açıldı.

Kur’an Kursu açılışına, İlçe Kaymakamı Hasan Kurt ve İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, amaçlarının manevi değerlerle donanmış çocukların yetişmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, kursun hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kurdele kesimi ile devam eden program, kursun gezilmesi ile sona erdi.

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