Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Derecik İlçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-09-27 18:09:34



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