Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Derecik İlçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-09-27 18:09:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.