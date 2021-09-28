Hakkâri’de “İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç” konulu konferans

– Hakkari’de “34. Ahilik Haftası” etkinlikleri münasebetiyle “İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal kazanç” konulu konferansı düzenlendi.

Hakkari İl Müftülüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği koordinasyonunda HATSO konferans salonunda düzenlenen konferans; Kur’anı Kerim tilaveti ve selamlama konuşması ile başladı. Programda Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahsum Aslan, "İslam'da Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç" konulu konferans verdi.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Müftü Vekili Ali Yiğit, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, imamlar ve bazı kurum müdürleri katıldı.

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