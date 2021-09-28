En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsal alanında bulunan mağarada; 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet M1 piyade tüfeği, 5 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 adet el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde düzeneklenmiş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 2 adet piknik tüpü, 363 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 13 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bantlanmış pil bloğu (8 adet pil), 1 adet bilgisayar monitörü, 3 adet bixi mayonu, 15 adet rulo kablo, 1 adet düz tornavida ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.