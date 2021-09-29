Şemdinli-Derecik kara yolunda genişletme çalışması

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Hakkari'nin ŞemdinliDerecik kara yolunda genişletme çalışması devam ediyor.

ŞemdinliDerecik kara yolunda yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, sarp bölgelerdeki kayalar ise dinamit yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatılıyor. Güvenlik önlemleri alınarak patlamalar yürütülürken, yolun tamamlanmasıyla sürücüler konforlu ulaşıma kavuşacak.

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