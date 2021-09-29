Hakkari'de ‘Eğitime Destek Platformu’ toplantısı

Hakkari'de ‘Eğitime Destek Platformu Eylül Ayı İl Koordinasyon Toplantısı’, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla başkanlığında yapıldı.
Öğretmenevinde yapılan toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda eğitim konuları ele alındı.
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