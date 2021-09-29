Hakkari Belediyesinden duba çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duba yerleştirme çalışması başlatıldı.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önündeki yola dubalar yerleştirildi. Resmi araçların dışındaki araçların park edilemeyeceği yol kenarına dubalar yerleştirildi. Zabıta Müdürü Adil Demir, şehrin değişik sokak ve caddelerinde seyir halinde bulunan araçlar için çift şerit trafik akışının sağlanabilmesi, yol kenarına yapılan araç parklarının önlenmesi ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla duba yerleştirme ve yenileme çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Yol kenarlarına yapılan gelişigüzel araç parklarını da engelleyen bu sistem, vatandaş ve esnaf tarafından takdirle karşılandı.

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