Hakkari'de minikler için yangın ve deprem tatbikatı

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, belediye ve AFAD işbirliğiyle minik çocuklar için uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında Berçelan Anaokulu öğrencilerine deprem ve yangın gibi afet anlarında nasıl davranacakları, neler yapmaları gerektiği ve kendilerini nasıl koruyacakları detaylı şekilde anlatıldı. Daha sonra miniklere tek tek baret taktıran ekipler, afet ve yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin ardından minikler, sirenle birlikte en kısa sürede okulu boşalttılar.

Binada çıkabilecek bir yangına yangın tüpleriyle nasıl müdahale edileceği ise okul bahçesini dolduran öğrenci ve öğretmenlere tatbiki olarak gösterildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum uzmanlarının bilimsel olarak özellikle okulöncesi çağı çocuklara eğitim verirken paydaş kurumların da destekleriyle 'Kim Korkar DepremdenOyundayım' yöntemini kullandıklarını söyledi. Müdür Gür, "Ekran görsellerinde çizgi karakterlerle ve kartondan itfaiyeci kıyafetleri ile çocuklar için konuyu daha ilgi çekici hale getiriyorlar. Bu da çocuklarla yaptığımız eğitimlerde daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Afet sırasında yetişkinlerde kalıplaşmış bazı yanlış davranışları değiştirmenin zor olduğunu, bu yüzden eğitimin daha küçük yaşta başlaması gerekliliğinden yola çıkarak, anaokulu düzeyindeki çocuklara bu eğitimi verdik. Okullarımızda üzücü ve istenmeyen muhtemel olaylar karşısında öğrencilerin gösterecekleri davranışları birebir olarak öğrenmelerini istiyoruz. Çocuklarımız en iyi şekilde bilgi sahibi oldular. Desteklerinden ötürü itfaiye müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve ekiplerine, kurumumuz uzmanlarına ve Berçelan Anaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

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