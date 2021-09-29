Hakkari’de çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Hakkari merkez ve Çukurca ilçe kırsalında çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez ve Çukurca ilçesi kırsal alanında JÖH ve jandarma komando birliklerince düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağaralar içerisinde yapılan aramada; 420 adet 23 mm. uçaksavar mühimmatı, 4 adet savunma tipi el bombası, 4 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 1 adet A47 kaleşnikof piyade tüfeği, 125 adet A47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet A47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tüp, 2 adet güneş paneli, 3 adet battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.