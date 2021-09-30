Hakkari’de genç gönüllülerin öncülüğünde “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve Hakkari Belediyesi işbirliğinde Hakkari Genç Gönüllüler Platformu tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası, sabah saatlerinde belediye önünde başladı. Kampanyaya katılanlara üzerinde “Hakkari’de Hayat Var”, “Temiz Bir Hakkari İçin El Ele”, “Çevre Kirliliğine Dur De” yazılı şapka ve tişört ile maske, eldiven ve poşet dağıtıldı.

Kampanya hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, şehirlerdeki yoğun kalabalıklaşma ve yığınlaşma sonucu tüm dünyada hijyen ve temizliğin ciddi bir problem haline geldiğini söyledi. Kasımoğlu, “Bizde bu duruma duyarsız kalmadık. Modem dünyadaki en büyük problem olan temizlik ve hijyene karşı yine modern belediyecilik anlayışıyla bu temizlik ve hijyene karşı ne yapabiliriz, nasıl bir çözüm bulabiliriz, çeşitli düşünce ve çabalar içerisine girmiş bulunmaktayız. Başka Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık’ın riyasetlerinde böyle bir düşünceye kavuştuk. Tabi temizlik ve hijyen konularında belediye her ne kadar çabalamaya çalışsa da buna asıl önderlik edecek olan toplumdur, halktır. Bizde bu düşünce ile yola çıkıp daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu bir Hakkari için halkımızın da katılımıyla böyle bir çalışma ve çabaya girdik. Hakkari’miz Türkiye’nin en temiz, en hijyenik, en huzurlu, en mutlu şehri olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. Bu sürecin burada kalmayıp devamının da sağlanmasını bekliyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Her hafta salı ve perşembe günleri bu çalışmalarımız devam edecek. Tüm Hakkari’nin desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, esnafı da tek tek dolaşarak çöp bırakma saatleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Temizlik kampanyasına Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, genç gönüllüler, STK üyeleri, belediye birim müdür ve personelleri katıldı.

Kampanyaya katılanlar, ellerine çöp poşeti alarak kentin değişik noktalarına dağılarak çöp topladılar. Kampanyanın 15 mahalleyi kapsayacak şekilde devam edeceği belirtildi.

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