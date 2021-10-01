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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan’dan Mukaddes Akar’a ziyaret

İHA

Erbakan’dan Mukaddes Akar’a ziyaret

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bitkisel hayatta olan 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ı evinde ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hakkari'de nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ın evindeki tedavisi sürüyor.
"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ı evinde ziyaret ederek, durumu hakkında babası Recep Akar’dan bilgi aldı.
Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akar ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Baba Akar ise kendilerini ziyaret eden Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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