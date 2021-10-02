Çukurca’da ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ toplantısı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Şehit Adnan Bahat Lisesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, öğretmenlerin mesleki verimliliklerini ve akademik performansını yükseltmek ve öğrencilerin her alanda başarısını yükseltmek amacıyla böyle bir projenin hayata geçirildiğini belirtti. Kaymakam Kurt, “Tüm kamu kurumlarımızdan, muhtarlarımızdan, esnaflarımızdan ve Çukurcalı vatandaşlarımızdan projeye desteklerini bekliyoruz. İnşallah Çukurca’daki çocukların ve gençlerin güzel yarınlarını, hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Toplantıya, 2. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Özcan Yıldız ve Yarbay Ahmet Can Kaledere, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sığındık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve öğrenciler katıldı.

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