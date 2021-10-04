Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen ve ıslah edilerek temizlenen Büyükçay Deresi'nde balık popülasyonu arttı.

Yıllardır çöplük görüntüsü ve pis kokusundan geçilmeyen Büyükçay Deresi, devletin büyük yatırımları sonrası ıslah edilerek modern görünüme kavuşturuldu. Amsterdam şehrinin içinden geçen kanalları andıran Büyükçay Deresi'nde ıslah çalışmaları sonrası balık popülasyonunda da gözle görülür bir artış yaşandı.

Yüksekova’nın ıslah edilen dereyle yeni imaj kazandığını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, “Bugün Yüksekova’nın geleceğine yön veren ve doğaya katkı sunan valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve DSİ’nin birlikte gerçekleştirdiği dere ıslahı çalışmalarını yerinden inceledik. Bugün gördüğümüz tablo bizi fazlasıyla ümitlendirdi. Daha önce bu dere çöp yığını ve kötü kokudan dolayı geçilmiyordu. Bu hizmetlerle şu an insanlar rahatlıkla gezebiliyor ve derenin içindeki balıkların sayısı da arttı” dedi.

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