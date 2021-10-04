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Hakkari'nin 'Saklı Cennet'inde halaylarla karşılandılar

DHA

Hakkari'nin 'Saklı Cennet'inde halaylarla karşılandılar


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkeze bağlı Kaval köyünde bulunan ve yöre halkınca 'Saklı Cennet' olarak adlandırılan Kaval Şelalesi'ni görmek için gelenler, köylüler tarafından halaylarla karşılandı.
Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından doğaseverlerin dikkatini çeken merkeze bağlı Kaval köyündeki Kaval Şelalesi, yöre halkınca 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Merkezi Van´da bulunan Doğa Kulübü üyesi 40 kişilik grup, şelaleyi görmeye geldikleri köyde, köylüler tarafından karşılandı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken grup, bir gece kamp kurduktan sonra, Kaval Şelalesi'ne indi. Patika yollardan geçip bölgeye ulaşan doğaseverler, zorlu yürüyüşün ardından girdikleri şelalede hem yüzerek hem de halay çekerek doyasıya eğlendi.
Bölgenin muhakkak görülmesi gerektiğini ifade eden İzmirli Mali Müşavir Ayşe Kartal, doğaya hayran kaldığını söyleyerek, "İzmirliyim ve iki buçuk yıldır Van´da yaşıyorum. Ayda bir sefer Hakkari´ye iş için gelirdim. Birçok yerini gezdim ama Kaval Şelalesi harika bir yer, gerçekten mükemmel, mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Doğasının güzelliği, havasının temizliği, insanların cana yakınlığı görülmeye değer. Yolculuğumuz çok güzel geçti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-10-04 15:54:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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