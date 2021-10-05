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Hakkari’de çevre temizliği

İHA

Hakkari’de çevre temizliği

Hakkari Belediyesi öncülüğünde Hakkari Genç Gönüllüler Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası devam ediyor.
Bir süre önce Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun startını verdiği temizlik kampanyasının ikinci ayağı HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Tekser konutları civarında devam etti. Gazi İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin de destek verdiği temizlik çalışması kapsamında toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla il dışına çıkartıldı.
Temizlik İşleri Müdürü Bülent Keskin, ekiplerle birlikte çevredeki çöpleri büyük bir özenle temizlediklerini, çalışmaların kampanyayla sınırlı olmayıp kentin birçok noktasında devam ettiğini belirtti. Keskin, "Hakkari'de Hayat Var sloganıyla başlatılan ‘Temiz Bir Hakkari İçin El Ele’ kampanyasına herkesin destek vermesini istiyoruz. Tüm gayemiz temiz bir çevre, temiz bir Hakkari içindir” dedi.

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