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'Hudut Kartalları' sınırı yerli ve milli silahlarla koruyor

DHA

'Hudut Kartalları' sınırı yerli ve milli silahlarla koruyor


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.
Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki, geliştirilmiş modüler sistemle kurulan, yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nu görüntüledi. 20142016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.
Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor.
'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR'
Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor.
'ŞEHİDİN İSMİ ÜS BÖLGESİNDE YAŞATILIYOR'
Hudut Karakolu Komutanı, 20142016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, "9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-10-06 10:21:55

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