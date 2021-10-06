Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde 1 adet drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını olmak üzere çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 5 Ekim 2021 günü merkez kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını, 1 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfek fişeği, 75 adet 5.56 çapında fişek, 10 kilogram A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet M16 tüfek susturucusu, 1 adet dron, 15 adet dron anteni, 12 adet batarya, 1 adet sabit telsiz, 6 adet drona ait kılıf, 3 adet güç kablosu, 1 adet adaptör, 1 adet uzaktan kumanda, 4 adet tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.