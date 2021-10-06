Hakkari Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi ekipleri, işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde sağlıksız gıdaya geçit vermiyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, lokanta ve kafe işletmeleri denetlendi. Bir işletme son kullanma tarihleri geçen ve gıda sektöründe kullanılan şurup ve gıdalar imha edildi. Günlük olarak denetimlerini sürdüren belediye ekipleri sağlıksız gıdaya geçit vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.