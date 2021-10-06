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Hakkari Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

İHA

Hakkari Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde sağlıksız gıdaya geçit vermiyor.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, lokanta ve kafe işletmeleri denetlendi. Bir işletme son kullanma tarihleri geçen ve gıda sektöründe kullanılan şurup ve gıdalar imha edildi. Günlük olarak denetimlerini sürdüren belediye ekipleri sağlıksız gıdaya geçit vermiyor.

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