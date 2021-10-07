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Uz. Dr. Kara; “Covid-19 pozitifliği esnasında da anne sütü kesilmemeli” "Covid-19 aşısı hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenlidir"

İHA

Uz. Dr. Kara; “Covid-19 pozitifliği esnasında da anne sütü kesilmemeli” "Covid-19 aşısı hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenlidir"

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Uğurcan Kara, Covid19 aşısının hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenli olduğunu söyledi.
Hakkari Devlet Hastanesinde "17 Ekim Emzirme Haftası" dolayısıyla hastanenin giriş katında kurulan stantta ziyaretçileri anne sütü hakkında bilgilendirilirken, vatandaşlara hafta ile ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı. Doktor ve hemşireler annelere, anne sütünün önemi, özellikleri, faydaları ve emzirme süresi hakkında detaylı bilgi veridi. Konuyla ilgili bilgi veren Başhekim Uz. Dr. Uğurcan Kara, hafta kapsamında kurdukları stantta kentteki annelere bilgi vermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesini önerdiğini belirten Kara, salgınlarda da anne sütü ile beslenmenin korunması ve sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Covid19 pozitifliği esnasında da anne sütü kesilmemeli"
Covid19 pozitifliği esnasında da anne sütünün kesilmemesinin önemine değinen Dr. Kara, ”Anne sütünün eşsiz besinsel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık sağlayıcı, güçlendirici ve enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri de bulunuyor. Salgınlar sırasında genel olarak anne sütü ile beslenme kesilmemeli ya da ara verilmemelidir. Salgın sırasında annenin Kovid19 pozitifliği gibi çeşitli nedenlerle emzirmeyi kesmesi, çocuğun bağışıklık sağlayıcı bileşenlerden yaralanmasını engelleyerek çocuğu daha fazla riske sokabilmektedir. Hastanede tedavi gören Kovid19'u pozitif olan annenin bebeğinin anne sütü ile beslenmesini sağlanmalıdır. Hastanede yakan annelerin bebeklerini yanlarında emzirmesi anne ve takip eden sağlık ekibinin değerlendirmesin göre uygulanmalıdır" dedi.

"Covid19 aşısı hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenlidir"
Kovid19 aşısının hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenilir olduğunu ifade eden Dr. Kara, "Biontech aşısının hamile kadınlar ve emziren annelerde, hamile olmayan veya emzirmeyen kişilerde olduğu gibi aynı korucu etkiye sahiptir” diye konuştu.
Çocuk Uzmanı Yasemin Tulun ise 5,5 aylık bebeği olduğunu ve yakın zamanda 3. doz aşısını yaptırdığını ve herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığın ifade ederek, bebeğini korumanın tek yolunun aşı olduğunu ve tüm annelere aşı yaptırmasını önerdiğini söyledi.

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