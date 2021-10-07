Şemdinli’de tır devrildi: 1 ölü

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– Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Şemdinli ilçesinin Duraklı köyünde meydana geldi. Duraklı köyüne doğru seyir halinde olan Hafız Yoğurtçu yönetimindeki 06 GB 9296 plakalı Mercedes Axor marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sorası kabinde sıkışan sürücü çevreden geçen vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca 112 Acil Servis, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Şemdinli Belediyesine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, tırın kabininde sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkardı. Hayatını kaybeden sürücü otopsisi yapılmak üzere ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morgunu götürülürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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