Yüksekova kırsalındaki mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette; 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.