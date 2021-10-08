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Diyarbakır annelerinden Hakkarili annelere destek Hakkari'de evlat nöbeti 18. haftasında 9 yıldır kızı dağda olan anne ağlayarak kızına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı

İHA

Diyarbakır annelerinden Hakkarili annelere destek Hakkari'de evlat nöbeti 18. haftasında 9 yıldır kızı dağda olan anne ağlayarak kızına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerine Diyarbakır’da gelen 16 ailenin de desteğiyle bu hafta da sürdürdü.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerindeki Türk bayrakları ile “Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir”, “Kahrolsun HDP” sloganları atarak HDP binasına yürüdüler. Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 18. haftasında da terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösterdi.
Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, “çocuklarımızı geri verin” dedi. HDP binasında çalınan yüksek sesli müzik ise annelerin sesleri bastırıldı. Diyarbakır’dan gelen anneler ise Hakkarili annelere destek vererek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.
Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, “Bizlere katılın, bizlere destek verin. Bu eylemimizi büyütelim, çocuklarımızı kurtarıp mutlu yarınlara kavuşturalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. Çocuklarımızı sizlerin pençesinde kurtarıncaya kadar eylemlerimiz sürecek. Sesimizi yüksek müzik ile bastırmaya çalışıyorlar. Ama bu evlatlarımıza kavuşmamıza engel olmayacaktır” dedi.

“PKK’yı anneler bitirecek”
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise annelerin eylemine katılarak evladını PKK’nın elinde söke söke aldığını söyleyerek, “Bugün destek için buradayım. Diyarbakırlı annelerden Hakkari, Şırnak, Muş, İzmir, Van ve Almanya’daki annelere selam olsun. Gönül olarak onlarla beraberim. Bizim tek davamız var, PKK’yı bitirmek ve siyasi kolu HDP’nin kapısına mührü vurmaktır. Çünkü PKK yıllardır Kürtlere en büyük zulmü ediyor. Yıkılmadık buradayız, eylemlerimiz sürecek. Başka Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Hakkari Valiliği ve emniyeti, Diyarbakır Valiliği ve emniyetine teşekkür ediyoruz. Biz anneler dimdik ayaktayız. PKK’yı anneler bitirecek. Ben evladımı onların elinde söke söke aldım. Ama onlarla davam bitmedi. Sizleri haklı mücadelemize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“PKK’yı bitirene kadar mücadelemiz sürecek”
Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ da, oğlu Ramazan’ı bulana kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, “Hakkari’deki annelere de destek vermek için buraya geldim. Biz anneler olarak çocuklarımız gelene kadar eylemlerimiz sürecek. Biz eyleme katılan tüm illerdeki annelerin yanındayız. Biz il il gezerek onlara destek vereceğiz. Evladını kaybeden aileler eyleme katılsın. Tek yumruk olalım. Birlik beraberlik içinde çocuklarımızı geri alalım. PKK’yı bitirene kadar mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Yaşlı anne gözyaşlarına hakim olamadı
Hakkari’deki eylemlerde eşi ile birlikte sürekli ön saflarda yer alan Esmer Koç, kız Zübeyde Koç’un 9 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı anne Esmer Koç, “Ben HDP ve PKK’dan kızımı istiyorum. Namus ve şerefimi istiyorum. Yeter artık. Vallahi billahi HDP, PKK için çalışıyor. Kızım Zübeyde sana sesleniyorum, eğer beni duyuyorsan ne olur gel. Askerimiz ve polisimiz var. Ne olur kızım gel teslim ol. 89 yıldır seni bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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