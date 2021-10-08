Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyündeki Beşikağacı İlkokuluna üç yıl önce sınıf öğretmeni olarak atanan ve öğrencileri için sürekli kendini geliştiren sınıf öğretmeni Mehmet Uyanık, “Küresel Öğretmen Ödülleri” (Global Teacher Awards) yarışmasında ilk 100’e aday gösterildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Öğretmen Mehmet’in üç yıl önce Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Anadağ köyündeki Beşikağacı İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak atandığını söyledi. Gür, “Öğretmenimiz, İngiltere'den Dilek Livaneli yardımıyla pandemi döneminde okuldaki tüm öğrencilere tablet temin edilmesi, Amerika'dan Şule Kıvanç Ancieta ile yaptığı temas sonucu okula laboratuvar sınıfı yapılması gibi birçok alanda başarılı gayretleri oldu. Şu anda Türk Dil Kurumu ile ortaklaşa sürdürdüğü otizmli çocuklara yönelik başarılı bir projesi var. eTwinning'de ‘Bana Çocukluğunu Anlat’ ve ‘ÖğreniyorumÜretiyorumPaylaşıyorum’ projelerini de yürüten başarılı öğretmenimiz, öğrencileriyle birlikte ulusal kalite etiketi aldı ve bizleri gururlandırdı. Tüm bu yaptığı işler, ulusal medyada konu oldu. Bu çalışmaların hepsini köy okulunda öğretmen olarak çalışırken yaptı. Bunların neticesinde dünyanın en prestijli ödülü olan Global Teacher Award tarafından ‘Küresel İlk 100 Öğretmen’ için aday gösterildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiası adına öğretmenimizin uluslararası bir organizasyonda Türkiye’mizi başarıyla temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. İlimizin eğitimine sunduğu katkılardan ötürü öğretmenimizi tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" dedi.

Öğrencilerinden ilham aldığını belirten Öğretmen Mehmet Uyanık ise "Öğrencilerime daha fazla bilgi aktarmak, daha çok şey paylaşmak amacıyla arayışlara girdim ve birçok farklı alanda geliştirici eğitimler aldım. Yaptığım bütün çalışmalara baktığımda, arkasında öğrencilerimi görüyorum. Onların bitmek bilmeyen enerjileri beni her zaman kendimi geliştirmeye, onlara ilham olmaya itti. Öğrencilerimin dünyasında bir anlam oluşturmak istedim. Bu sayede alanım ya da alanım dışı ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptım. Beni adaylığa götüren bu gibi çalışmalarım oldu. Dünyanın en prestijli ödülü olan Global Teacher Award tarafından, ‘Küresel İlk 100 Öğretmen’ için aday gösterildim. Türkiye'de toplamda 3 aday var. Buraya katılmak bile çok zor iken, dünyaca ünlü bir kuruluşun beni aday göstermesinden çok mutlu oldum. Bu başarımda tarafıma her türlü desteğini sunan İl Müdürümüz Bilal Gür ve İlçe Müdürümüz Abdulmecid Eren'e şükranlarımı arz ederim. İnşallah ülkem ve Hakkari adına güzel netice alırız” diye konuştu.

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