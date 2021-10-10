Hakkari Valiliğinden ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ açıklaması

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Babuş Tepe bölgesi ''Geçici Özel Güvenlik Bölgesi'' ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekâtı kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere Şemdinli ilçesi Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Bu tedbirler doğrultusunda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi hükmü gereğince belirtilen bölgeler 923 Ekim 2021 tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi.

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