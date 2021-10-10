Hakkari’de AT-4 tanksavar silahı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda AT4 tanksavar silahı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9 Ekim 2021 günü ilimiz merkez kırsal alanında düzenlenen operasyonda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 3 adet AT4 tanksavar silahı, 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.