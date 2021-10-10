Yüksekova’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyon kapsamında mağara içerisinde; 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 11 adet savunma tipi el bombası, 9 adet roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet patlamış RPG7 mühimmatı, 136 adet Doçka mühimmatı, 12 adet PKM Bixi tüfeği mühimmatı, 70 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 23 adet pil, 1 çift ayakkabı, 5 adet çanta, 2 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 adet lokal anestezik ampul, 4 adet enjektör, 38 adet muhtelif hap, 1 adet radyo, 1 adet ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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