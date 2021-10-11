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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

300 yıllık su değirmeni teknolojiye rağmen dönüyor

İHA

300 yıllık su değirmeni teknolojiye rağmen dönüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki 300 yıllık su değirmeni teknolojiye rağmen dönüyor.
Yüksek rakımlı dağlardan gelen suyla dönen değirmende mis kokulu köy ekmekleri için buğday öğütüyor. Babadan oğula geçen yöntemle işletilen tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor.
Her hafta bölgenin ayrı güzelliklerini keşfetmeye devam eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu hafta da Yeşiltaş köyünde bulunan asırlık su değirmenini gezerek sahibinden bilgi aldılar. Su değirmenini işleten bir ailenin 4'üncü kuşağı olarak bilinen Mehmet Kartal, “Su değirmeni atalarımızdan kalmış. En sonunda bana kalan su değirmenini bende her şeye rağmen çalıştırıyorum. Bu sene baya kuraklık yaşandı ama buna rağmen ara vermeden çalıştırdım. Buraya getirilen mısırları ve buğdayları öğütüp mis kokulu ekmeler için una dönüştürüyoruz. Bizlerde yaşadıkça dedelerimizin bu geleneğini sürdüreceğiz inşallah” dedi.
Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin ise bu haftaki rotalarının ilçe merkezinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilteş köyü olduğunu belirtti. Öztekin, “Köyde bulunan tarihi su değirmenini merak etmiştik ve yerinde gelip gezdik. Burada teknolojiye karşı çalışan bir mekanizma var. Aslında ayakta duruyor ama acilen restorasyon işlemlerini sağlamak gerekir. Buradan suyun verdiği güçle mısırlar öğütülüyor ve teknolojiye meydan okuma diyebiliriz. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığının burayı yenilemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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