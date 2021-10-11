Vali Akbıyık, Özel Harekatçı çiftin nikahını kıydı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis çiftin nikahını kıydı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Şahin ve Sümeyra Söndür çiftinin nikahını kıydı. Sümerya ve Mehmet çiftinin nikah şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar yaptı.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindekiler, nikâhını kıydıkları polis çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek takı taktılar.

Meslektaşları adına polis çocukları tarafından ise gelin ve damada Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Nikah törenine İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, Belediye Nikah Memuru Abdurrahim Taş ve polis memurları da katıldı.

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