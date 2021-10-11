Ay güzelliğiyle büyüledi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen Ay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında akşam saatlerinde görülen yarım küre şeklindeki Ay güzelliğiyle mest etti. Bulutsuz havada net olarak görülen Ay şehri aydınlattı. Vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Ay'ın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ercan Gözey, "Yarım Ay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Şekli ile görüntüsü insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif verici’’ dedi.

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