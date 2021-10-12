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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Valisi Akbıyık’a yılın spor adamı ödülü

İHA

Hakkari Valisi Akbıyık’a yılın spor adamı ödülü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, spor ve sporcuya verdikleri destek ve katkılarından dolayı yılın spor adamı seçildi.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri kapsamında ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hükümetin Hakkari’ye her alanda büyük önem verdiğini söyledi. Akbıyık, ”İlimiz merkez, ilçe ve beldelerine 53 tane yeni spor tesisi kazandırdık, her ilçemizde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, Gençlik Merkezleri, halı sahalar, semt sahaları yapıyoruz, bu güzel tesislerle bundan sonraki dönemde ilimizde başta genç ve çocuklar olmak üzere 7 den 70 e herkesin hayatına dokunup, onlara spor yapma imkanı sunacağız, Ülkemizin en genç nüfusuna sahip ilimizi bir spor şehri haline getirmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ortaklığında her yer yıl 410 Ekim tarihleri arasında amatör spor haftası kutlanmaktadır dedi.
Yıldırım, ”Buradaki amacımız, hareket bilincini artırmak birçok branşta sportif faaliyet yapmak, bu faaliyetlere sadece sporcuları değil, 7 den 70 her yaş grubundaki insanların katılımını sağlamak ve bu faaliyetleri insanların bir yaşam tarzına dönüştürmektir” şeklinde konuştu.

Vali İdris Akbıyık, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Hakkari İl Başkanlığına 65 bin TL destek çekini Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil’e teslim etti.
Ödül töreninde Spor ve sporcuya verdikleri destek ve katkılarından dolayı yılın spor adamı seçilen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın ödülünü Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş tarafından taktim edildi. 2021 yılında Hakkari’de göreve başlamadan itibaren gerek amatör, gerek profesyonel spor branşlarına verdikleri maddi, manevi destek ve katkılarından İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’a jüri özel ödülünü Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu verdi.
Amatör ve Profesyonel branşlara verdikleri desteklerden ve kurum bünyesinde yürütülen projelerle ildeki amatör branşların ilerlemesinde büyük pay sahibi olmalarından dolayı jüri özel ödülüne layık görünen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün ödülü Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman’a İl Jandarma Komutan Vekili Bülent Arslan taktim etti.
Takım sporlarında yılın antrenörü seçilen Tahir Temel’e ödülünü Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Yılın Spor ödüllüne layık görünen Adnan Aykut’un ödülünü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Bireysel sporlarda yılın antrenörü seçilen Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertuç’un adına ödülünü, Zeki Çiftçi’ye Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hangil verdi.

Kadın Futbolunun Hakkari’de söz sahibi olmasında payı sahibi olan Hakkarigücü kadın futbol takımı, takım sporlarında yılın en başarılı takım ödülüne layık göründü. Ödül Hakkarigücü kadın futbol takımı korucusu ve antrenörü Cemile Timur’a, Muay Thai şampiyonu Gizem Nur Tatlı tarafından verildi
Ödül törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Bülent Arslan, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Ak Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, CHP Başkan Vekili Metin Karaman, antrenörler, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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